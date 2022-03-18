Son dakika politika: Çelebi: "Ağrı'ya sağlık alanında önemli yatırımlar kazandıracağız"

ÇELEBİ, KIRIKKALE (İHA) - AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaretinden sonra Ağrı iline birçok yatırımın kazandırılacağının bilgisini iletti.

Milletvekili Çelebi yaptığı açıklamada; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan talep ettikleri Ağrı ili için elzem olan birçok yatırım ve projenin hayata geçirileceğinin sözünü aldıklarını bildirdi

Ağrı'nın en güzel hizmetleri alması için gayretimiz devam edecek şeklinde konuşan Çelebi: "Son yıllarda ülkemiz de sağlık hizmetlerinde çok önemli mesafeler kat edildi. Bizlerde bu yatırımlardan ilimizin en iyi şekilde faydalanabilmesi için sağlık yatırımlarımızı hassasiyetle takip ediyoruz.

Bu kapsamda Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'yı ziyaret ederek, ilimizin sağlık sorunları, sağlık yatırımları ile doktor ve sağlık personeli ihtiyaçlarını ileterek, çözüm noktasında istişarelerde bulunduk.

Sayın Bakanımızdan, takip ettiğimiz projelerden tam destek aldık. Ağrı'mız sağlık alanında önemli yatırımlara daha kavuşacak." DEDİ.

Milletvekili Çelebi açıklamasını şöyle sürdürdü;

Bu yatırımlar; Ağrı Merkez 200 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin içerisine yapılacak Radyoterapi Binasının yapım ihalesi 6 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanemiz Radyoterapi bölümüne yaklaşık piyasa değeri 50.000.000 TL olan Linac (Radyoterapi) cihazı tahsis edilecek.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp'ın taşınması işlemlerinin gerçekleşmesi için ek ödenek tahsis edildi.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanemize Radyoloji ve ERCP işlemlerinde kullanılmak üzere Dijital Anjiyo Cihazı tahsis edilecek.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 17 adet asansör yenileme ve tadilat işlemleri 17 Mart 2022 tarihinde yer teslimi yapılarak, yapımına başlanacak.

Ağız ve Diş Kliniklerinde eksik olan malzemeler tamamlanacak.

Sağlık hizmetlerimiz için büyük önem arz eden yatırımlar ile inşallah ilimizde kaliteli sağlık hizmeti sunumu artarak devam edecektir.

Ayrıca bu sene yatırım programına 10 sağlık tesisimiz alınarak ilimize kazandırılacak.

Bu önemli yatırımların Ağrı'mıza tekrar hayırlı olmasını diliyor, ilimize kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, emek veren tüm bakanlık yetkililerimize hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum. Biz hizmet edeceğiz. Ağrı'nın en güzel hizmetleri alması için gayretimiz devam edecek." - AĞRI

İhlas Haber Ajansı / Politika