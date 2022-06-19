Son dakika politika: Başkan Pekyatırmacı: 'Daha konforlu bir Selçuklu için çalışıyoruz'

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yapımı tamamlanan ve kısa bir süre sonra hizmete girecek olan Sancak Kapalı Pazar Yeri'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Selçuklu'da ilçe sakinlerinin kolay ve konforlu bir şekilde pazar alışverişlerini yapabilmeleri için pazar yerlerini kapatma çalışmaları devam ediyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı yapımı tamamlanan ve kısa bir süre sonra Sancak Mahalle sakinlerine hizmet verecek olan Sancak Kapalı Pazar Yeri'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Selçuklu'nun yoğun nüfuslu mahallerinden olan Sancak Mahallesinde yapımı tamamlanan Sancak Kapalı Pazarı'nda çalışmalarda sona gelindi. 6994 metrekare alana sahip olan Sancak Kapalı Pazarı kısa süre içinde bölge halkına hizmet vermeye başlayacak.

"İlçe sakinlerimizin yaşam konforunu arttırmak için çalışıyoruz"

Selçuklu'da kapalı pazarların hem mahalle sakinlerine hem de pazar esnafına önemli bir konfor kazandırdığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Kapalı pazar yerlerinin sayısını artırmak için planlamalar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Semt pazarlarımız mahallelerde alışveriş konforu sağlarken modern görüntüsü ile mahallelerin görünümünü de güzelleştiriyor. Selçuklu Belediyesi olarak ilçemizdeki tüm pazar yerlerini belli bir standarda kavuşturmanın gayretindeyiz. Bu amaçla daha önce Bosna Hersek, Özalkent, Kosova Mahallelerimizde bölge halkı ve pazar esnafı açısından kullanım kolaylığı sağlayacak fonksiyonel kapalı semt pazarı kazandırmıştık. Yine geçtiğimiz yıl Dumlupınar açık pazar alanımızı modern ve kapalı pazar haline getirerek açılışını yapmıştık. Bu konforu diğer mahallelerimize de kazandırmak amacıyla yeni projeler geliştiriyoruz. İnşallah bu çalışmalar ışığında yapımında sona geldiğimiz Sancak Kapalı Pazar Yeri'ni en kısa zamanda mahalle sakinlerimizin hizmetine sunacağız" şeklinde konuştu. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Politika