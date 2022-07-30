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Bakan Soylu, "Yangın dolayısıyla oluşan zarar, en kısa zamanda telafi edilecektir"

Bakan Soylu, 'Yangın dolayısıyla oluşan zarar, en kısa zamanda telafi edilecektir'

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne ait lojistik binasında meydana gelen yangının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yangın dolayısıyla oluşan zarar, en kısa zamanda telafi edilecektir" diyerek geçmiş olsun mesajı yayımladı.

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Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne ait lojistik binasında meydana gelen yangının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yangın dolayısıyla oluşan zarar, en kısa zamanda telafi edilecektir" diyerek geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne ait lojistik deposunda meydana gelen ve 30 araçla müdahale edilen yangının söndürülmesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı. Zararın en kısa sürede telefi edileceğini belirten Bakan Soylu, "Denizli Emniyet Müdürlüğümüzün lojistik deposunda çıkan yangın dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğümüze ve görevli polis arkadaşlarımıza geçmiş olsun. Yangın dolayısıyla oluşan zarar, en kısa zamanda telafi edilecektir" ifadelerine yer verdi.

(Eren Elyesa Polat/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

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