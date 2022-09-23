Bakan Koca, hayatını kaybeden Acil Tıp teknikerinin ailesine başsağlığı diledi Politika Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da görev yapan ve freni patlayan bir kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden Betül Eratik'in ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da görev yapan ve freni patlayan bir kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden Betül Eratik'in ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara İl Ambulans Servisi Başhekimliği Haymana Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunda görev yapan ve freni patlayan bir kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden Betül Eratik'in ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diledi. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Fahrettin Koca Ankara Politika Güncel Haberler

Haberler ›› Politika ›› Bakan Koca, hayatını kaybeden Acil Tıp teknikerinin ailesine başsağlığı diledi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.