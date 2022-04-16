Son dakika politika: Arınç: Sorunlar çözüldükçe millet hiçbir zaman bizden kopmadı

Tbmm eski Başkanı Bülent Arınç, katıldığı AK Parti Manisa İl Başkanlığı yemeğinde yaptığı konuşmada, "Ekonomide sıkıntılar varsa, alım gücünüz azalmışsa, Türk parasının kıymeti düşmüşse, her gün ihtiyaç maddelerine zam geliyor ve enflasyon resmi rakamlarla yüzde 60'ı bulmuşsa, milleti hitabetle coşturamaz, konuşmayla aldatamazsın. Gerçeği göreceğiz ve sorunu çözeceğiz. Sorunlar çözüldükçe millet hiçbir zaman bizden kopmadı" dedi.

?AK Parti Manisa İl Başkanlığının iftar yemeği TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ın katılımı ile gerçekleşti. Şehzadeler ilçesinde Tarihi Kurşunlu Han'da gerçekleşen iftar yemeğine Arınç'ın yanı sıra, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur ve Semra Kaplan Kıvırcık, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve partiler katıldı.

AK Parti'ye uyarılarda bulunmayı ihmal etmeyen Arınç, "Nasıl 20 senedir buluyorsak, 20 senedir seçim kaybetmiyorsak, 20 senedir millet AK Parti diyor, başka bir şey demiyorsa bütün bunların üstesinden geleceğiz, bize güvenin. Bunu söylüyoruz. Cumhurbaşkanımız da söylüyor. Görüyorsunuz ki hala ne sıkıntı içinde olursa olsunlar insanlar Cumhurbaşkanına güven noktasında hala yüksek bir çıta var ki, muhalefet bunun eteğine bile yapışacak durumda değil. Bu güven boşa gitmesin. Bu sıkıntılardan biran evvel kurtulalım, kurtulmalıyız. Çünkü yıllardır siyasetin içinde olan insanlar olarak söylüyorum, halkın tercihi noktasında ekonominin iyi olduğu zamanlarda daha rahat edersiniz. Ama ekonomide sıkıntılar varsa, alım gücünüz azalmışsa, Türk parasının kıymeti düşmüşse, her gün ihtiyaç maddelerine zam geliyor ve enflasyon resmi rakamlarla yüzde 60'ı bulmuşsa, milleti hitabetle coşturamaz, konuşmayla aldatamazsın. Gerçeği göreceğiz ve sorunu çözeceğiz. Sorunlar çözüldükçe millet hiçbir zaman bizden kopmadı. Hiçbir zaman da bizden kopmayacak. Bunu yapacak güçteyiz. Arkadaşlar başarılı olamazsak, seçim sonuçlarından çok emin değilim. Başarılı olmak zorundayız. Çok iyi şeyler yapmak zorundayız" diye konuştu.