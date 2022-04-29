Son dakika politika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması,... - Haberler

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Son dakika politika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması,...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika politika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 'Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması,...

Gelen son dakika haberlerine göre Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması, Türkiye'nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması, Türkiye'nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir. Almanya dahil hiçbir ülkenin Türkiye'nin içişlerine müdahale girişimi hakkı da haddi de değildir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanı, Bekir Bozdağ, Almanya, Politika, Haberler

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