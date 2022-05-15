Son dakika: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye önemli bir müttefikimiz. Türkiye, bazı endişelerini dile getirdi ve NATO'da her zaman olduğu gibi,...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika politika haberi: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye önemli bir müttefikimiz. Türkiye, bazı endişelerini dile getirdi ve NATO'da her zaman olduğu gibi, endişeler mevcut olduğunda ortak bir zemin bulabileceğimizden eminim" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye önemli bir müttefikimiz. Türkiye, bazı endişelerini dile getirdi ve NATO'da her zaman olduğu gibi, endişeler mevcut olduğunda ortak bir zemin bulabileceğimizden eminim" dedi. - BERLİN
İhlas Haber Ajansı / Politika