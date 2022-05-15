Son dakika: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Türkiye önemli bir müttefikimiz. Türkiye, bazı endişelerini dile getirdi ve NATO'da her zaman olduğu gibi,...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye önemli bir müttefikimiz. Türkiye, bazı endişelerini dile getirdi ve NATO'da her zaman olduğu gibi, endişeler mevcut olduğunda ortak bir zemin bulabileceğimizden eminim" dedi. - BERLİN

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