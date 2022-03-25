Son dakika: Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 13. yılında İzmir'de anıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 13 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu anısına İzmir'de mevlit okutuldu.

Muhsin Yazıcıoğlu'na Gönülden Bağlılar Platformu tarafından Manavkuyu Fatih Camisinde Cuma namazı öncesinde Yazıcıoğlu ve şehitler için mevlit okunup dua edildi.

Cuma namazının ardından vatandaşlara tatlı ve lokma ikramında bulunuldu.

Platform Başkanı Hacı İbrahim Kireşci, Yazıcıoğlu'nu her yıl olduğu gibi bu yıl da ölüm yıldönümünde rahmetle ve özlemle andıklarını belirtti.