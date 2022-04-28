Son dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: (DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın açıklamaları) '6 kişi ile bir yere varılamayacaksa o zaman tek başına nasıl seçime...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: (DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın açıklamaları) "6 kişi ile bir yere varılamayacaksa o zaman tek başına nasıl seçime girip sonuç alacağını şimdiden düşünüyor ve uyarıyor. Demek ki 5'ine de aynı uyarı gelirse ortada 6 diye bir şey kalmaz." - ANKARA

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