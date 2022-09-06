Son Dakika | Kemal Kılıçdaroğlu: "Bu ülkenin fındık üreticisi kazanacak"

Gelen son dakika haberlerine göre - Kemal Kılıçdaroğlu: "Bu ülkenin fındık üreticisi kazanacak" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Önce benim milletim kazanacak.

- Kemal Kılıçdaroğlu : "Bu ülkenin fındık üreticisi kazanacak"

GİRESUN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Önce benim milletim kazanacak. Bu ülkenin fındık üreticisi kazanacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun'da gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Gazi Caddesinde esnafları ziyaret etti. Esnaflarla bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, daha sonra cadde üzerinde vatandaşlara kısa bir konuşma yaptı.

"Önce benim ülkem kazanacak" diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Benim mücadelem hak mücadelesidir, adalet mücadelesidir, insan hakları mücadelesidir. Şunu Giresunlu hiçbir kardeşimin unutmamasını istiyorum. Bay Kemal'in hedefi, isteği ve bütün amacı esnafın kazanması, işçinin kazanması, emekçinin kazanması, memurun kazanması, öğretmenin kazanması, taksi şoförünün kazanması, otobüs şoförünün kazanması, tır şoförünün kazanması, herkesin, alın teri dökenlerin kazanmasıdır. Bay Kemal'in kedefi odur. Benim milliyetçilik anlayışımda önce benim milletim kazanacak. Önce bu ülke kazanacak. Bu ülkenin fındık üreticisi kazanacak" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, alandan ayrılırken bir vatandaş, "Genel Başkanım sizden başka adayı kabul etmiyoruz" diye seslendi.

(AB-RÖ-ÖK-Y)