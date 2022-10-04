Son Dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Silahı boyundan büyük olan çocukların terör örgütlerine katılmalarına batı müsamaha göstermektedir"
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Edinilen son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Silahı boyundan büyük olan çocukların terör örgütlerine katılmalarına batı müsamaha göstermektedir" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Öğretim Yılı Açılışı programında konuştu "Avrupa diye bir şey yoktur.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : "Silahı boyundan büyük olan çocukların terör örgütlerine katılmalarına batı müsamaha göstermektedir"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Öğretim Yılı Açılışı programında konuştu
"Avrupa diye bir şey yoktur. Amerika'nın vagonudur"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika