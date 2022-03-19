Son dakika haberleri: Zelenskiy, Ukraynalı polislere madalya taktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Zelenskiy, Ukraynalı polislere madalya taktı

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: Zelenskiy, Ukraynalı polislere madalya taktı

Gelen son dakika haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Polis Teşkilatı içerisinde acil durumlarda görev alan KORD Özel Harekat Polislerine madalya taktı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Polis Teşkilatı içerisinde acil durumlarda görev alan KORD Özel Harekat Polislerine madalya taktı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 24 gündür devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy halka ve silahlı güçlere destek olmak amacıyla Ukrayna Polis Teşkilatına bağlı KORD Özel Harekat Polislerini ziyaret etti. Devlet Başkanı Zelenskiy yaptığı konuşmada, "Ülkemizde kalan halkı, bizleri savunduğunuz için size minnettarım. Biz de sizinle birlikteyiz" dedi. Zelenskiy ayrıca ziyaretinde polislere madalya takarak, "KORD ekibi, sabotaj ve düşman keşif gruplarını tespit ederek olası eylemlere yanıt verir. Devlet binalarının korunmasında ve düşmanın geri püskürtülmesi durumlarında da görev alır. Çalışmalarınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / Politika

Vladimir Zelenskiy, Özel Harekat, Ukrayna, Polis, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title