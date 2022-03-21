Son dakika haberleri | Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: "Silahları teslim etmekten söz edemeyiz"

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Mariupol'de kendilerine karşı direnen Ukrayna askerlerine ve savaşan gruplara silah bırakma çağrısına ret cevabı vererek, "Silahları teslim etmekten söz edemeyiz" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından gece saatlerinde yapılan yeni bir açıklamada, Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rus birliklerine karşı direnen Ukrayna askerleri, milliyetçi gruplar ve Kiev'e çalışan paralı askerlere direnmemeleri ve silah bırakmaları çağrısı yapıldı. Silahını bırakan kişilerin güvenli bir şekilde kentten çıkarılacağına dair güvence verildiğini ifade edildiği açıklamaya Ukrayna'dan ilk tepki geldi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk yaptığı açıklamada, Rusya'nın çağrısını reddederek, "Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı savunucuların silahlarını bırakıp Mariupol'den ayrılmaları için bir çağrı yaptığı, resmi mektubu Ukrayna'ya iletti. Silahları teslim etmekten söz edemeyiz. Rus tarafını bu konuda zaten bilgilendirdik. Bize 8 sayfa mektup yazarak zaman harcamak yerine koridoru açın" ifadelerini kullandı. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / Politika