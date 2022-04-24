Dışişleri Bakanlığı, Somali'deki terör saldırılarını kınadı - Haberler

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Dışişleri Bakanlığı, Somali'deki terör saldırılarını kınadı

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanlığı, Somali'deki terör saldırılarını kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Somali'de gerçekleştirilen terör saldırılarını kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Somali'de gerçekleştirilen terör saldırılarını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Dün Mogadişu'da bir restorana iftar saatinde yapılan terör saldırısında 6 kişinin hayatını kaybettiği, bugün ise Mogadişu Somali Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönelik terör saldırısında 4 çocuğun yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Yaralanan 4 çocuk Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizde tedavi altına alınmışlardır. Bu insanlık dışı terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Menfur saldırılarda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Somali'nin yanında durmaya kararlılıkla devam edecektir."


Demirören Haber Ajansı / Politika

Politika, Güncel, Haberler

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