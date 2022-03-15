Son dakika haberleri... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki savaştan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sorumluğu olduğunu belirterek, "Askerlerini geri...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Gelen son dakika haberine göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki savaştan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sorumluğu olduğunu belirterek, "Askerlerini geri çekerek bu savaşı bitirmesi gereken Putin'dir" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki savaştan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sorumluğu olduğunu belirterek, "Askerlerini geri çekerek bu savaşı bitirmesi gereken Putin'dir" dedi. - BRÜKSEL
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
İhlas Haber Ajansı / Politika