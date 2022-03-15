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Son dakika haberleri... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki savaştan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sorumluğu olduğunu belirterek, "Askerlerini geri...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberleri... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki savaştan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sorumluğu olduğunu belirterek,

Gelen son dakika haberine göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki savaştan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sorumluğu olduğunu belirterek, "Askerlerini geri çekerek bu savaşı bitirmesi gereken Putin'dir" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki savaştan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sorumluğu olduğunu belirterek, "Askerlerini geri çekerek bu savaşı bitirmesi gereken Putin'dir" dedi. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı / Politika

Rusya Devlet Başkanı, Jens Stoltenberg, Vladimir Putin, Ukrayna, Politika, Haberler

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