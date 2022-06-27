NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den İsveç ve Finlandiya açıklaması - Haberler

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den İsveç ve Finlandiya açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Politika
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den İsveç ve Finlandiya açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Hepimizin güvenlik kaygıları NATO üyelik sürecinin bir parçası olarak dikkate alınmalıdır.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Hepimizin güvenlik kaygıları NATO üyelik sürecinin bir parçası olarak dikkate alınmalıdır. Hiçbir müttefiğimiz, terör örgütü PKK'nın saldırıları da dahil olmak üzere, Türkiye'den daha fazla saldırıya uğramadı" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İsveç, Finlandiya ve müttefikimiz Türkiye arasında, silah ihracatı ve terörle mücadele de dahil olmak üzere, güvenlik endişelerini daha fazla ele almak için bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Politika

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