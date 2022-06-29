Son dakika haberleri... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç'i NATO üyeleri olarak davet etme kararı alındı. - Haberler

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Son dakika haberleri... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç'i NATO üyeleri olarak davet etme kararı alındı.

İhlas Haber Ajansı - Politika
Son dakika haberleri... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Finlandiya ve İsveç'i NATO üyeleri olarak davet etme kararı alındı.

Son dakika gelişmesine göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç'i NATO üyeleri olarak davet etme kararı alındı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç'i NATO üyeleri olarak davet etme kararı alındı. Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki mutabakat bu kararın önünü açtı. Türkiye'ye teşekkür ediyorum " dedi. - MADRİD

İhlas Haber Ajansı / Politika

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