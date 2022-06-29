Son dakika haberleri... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç'i NATO üyeleri olarak davet etme kararı alındı. Son dakika gelişmesine göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç'i NATO üyeleri olarak davet etme kararı alındı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç'i NATO üyeleri olarak davet etme kararı alındı. Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki mutabakat bu kararın önünü açtı. Türkiye'ye teşekkür ediyorum " dedi. - MADRİD İhlas Haber Ajansı / Politika Politika Haberler Son Dakika

Haberler ›› Politika ›› Son dakika haberleri... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Finlandiya ve İsveç'i NATO üyeleri olarak davet etme kararı alındı. - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.