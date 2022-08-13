Son dakika haberleri... Muş Jandarma Komutanlığına Kıdemli Albay Ermiş atandı Son dakika habere göre Resmi Gazete Atama Kararlarına göre Diyarbakır İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Kasım Ermiş, Muş İl Jandarma Komutanı olarak atandı. Resmi Gazete Atama Kararlarına göre Diyarbakır İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Kasım Ermiş, Muş İl Jandarma Komutanı olarak atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnamede, Muş İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İlhan Şen, bir üst rütbeye terfi ederek Tuğgeneralliğe yükselirken, Diyarbakır İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Kasım Ermiş ise Muş İl Jandarma Komutanlığına atandı. - MUŞ İhlas Haber Ajansı / Politika Diyarbakır Jandarma Muş Politika Haberler Son Dakika

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