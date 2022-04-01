Son dakika haberleri! MSB: "Yunanistan, askeri deniz ve hava araçları ile gayri askeri statüdeki adalara yönelik ihlallerine devam etmekte olup, 2022 yılında 423 ihlal... - Haberler

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Son dakika haberleri! MSB: "Yunanistan, askeri deniz ve hava araçları ile gayri askeri statüdeki adalara yönelik ihlallerine devam etmekte olup, 2022 yılında 423 ihlal...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberleri! MSB:

Son dakika haberine göre MSB: "Yunanistan, askeri deniz ve hava araçları ile gayri askeri statüdeki adalara yönelik ihlallerine devam etmekte olup, 2022 yılında 423 ihlal gerçekleştirmiştir.

MSB: " Yunanistan, askeri deniz ve hava araçları ile gayri askeri statüdeki adalara yönelik ihlallerine devam etmekte olup, 2022 yılında 423 ihlal gerçekleştirmiştir. Yine bu dönemde söz konusu adalara 11'i savunma bakan yardımcısı tarafından olmak üzere 19 ziyaret gerçekleştirerek uluslararası hukuku ihlal etmeye devam etmiştir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Yunanistan, Politika, Haberler

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