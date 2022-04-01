Son dakika haberleri | MSB: "(Suriye) 1 Ocak'tan itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 260 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın... - Haberler

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Son dakika haberleri | MSB: "(Suriye) 1 Ocak'tan itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 260 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberleri | MSB:

Son dakika habere göre MSB: "(Suriye) 1 Ocak'tan itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 260 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile gerekli karşılık verilerek 616 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

MSB: "(Suriye) 1 Ocak'tan itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 260 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile gerekli karşılık verilerek 616 terörist etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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