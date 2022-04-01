Son dakika haberleri | MSB: "(Suriye) 1 Ocak'tan itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 260 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın...
İhlas Haber Ajansı - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika habere göre MSB: "(Suriye) 1 Ocak'tan itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 260 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile gerekli karşılık verilerek 616 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
MSB: "(Suriye) 1 Ocak'tan itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 260 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile gerekli karşılık verilerek 616 terörist etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika