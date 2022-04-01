Son dakika haberleri! MSB: "1 Ocak'tan itibaren Irak'ın kuzeyinde 17'si büyük, 66'sı orta çaplı olmak üzere 83 operasyon icra edilerek 92 terörist, 24 Temmuz 2015'ten...

MSB: "1 Ocak'tan itibaren Irak'ın kuzeyinde 17'si büyük, 66'sı orta çaplı olmak üzere 83 operasyon icra edilerek 92 terörist, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 33 bin 976 terörist etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

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