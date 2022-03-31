Son dakika haberleri: Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ramirez, Türkiye'ye geliyor
Demirören Haber Ajansı - Politika
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Edinilen son dakika gelişmesine göre DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez'in, Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez'in, Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez 1- 3 Nisan 2022 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında ikili ilişkilerimiz ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.
Demirören Haber Ajansı / Politika