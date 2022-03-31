Son dakika haberleri: Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ramirez, Türkiye'ye geliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ramirez, Türkiye'ye geliyor

Demirören Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ramirez, Türkiye'ye geliyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez'in, Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez'in, Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez 1- 3 Nisan 2022 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında ikili ilişkilerimiz ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.


Demirören Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, fuat oktay, Kolombiya, Türkiye, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title