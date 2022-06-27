Son dakika haberleri! İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, "PKK hakkındaki görüşlerimizde çok netiz. Avrupa Birliği'nde (AB) terör örgütü olarak listeleniyor ve son... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, "PKK hakkındaki görüşlerimizde çok netiz. Avrupa Birliği'nde (AB) terör örgütü olarak listeleniyor ve son...

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri! İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, 'PKK hakkındaki görüşlerimizde çok netiz. Avrupa Birliği'nde (AB) terör örgütü olarak listeleniyor ve son...

Son dakika haberleri: İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, "PKK hakkındaki görüşlerimizde çok netiz. Avrupa Birliği'nde (AB) terör örgütü olarak listeleniyor ve son yıllarda İsveç tarafından da böyle kabul ediliyor" dedi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, "PKK hakkındaki görüşlerimizde çok netiz. Avrupa Birliği'nde (AB) terör örgütü olarak listeleniyor ve son yıllarda İsveç tarafından da böyle kabul ediliyor" dedi. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı / Politika

Avrupa Birliği İsveç PKK Politika Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title