Son dakika haberleri! İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, "PKK hakkındaki görüşlerimizde çok netiz. Avrupa Birliği'nde (AB) terör örgütü olarak listeleniyor ve son...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberleri: İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, "PKK hakkındaki görüşlerimizde çok netiz. Avrupa Birliği'nde (AB) terör örgütü olarak listeleniyor ve son yıllarda İsveç tarafından da böyle kabul ediliyor" dedi.
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, "PKK hakkındaki görüşlerimizde çok netiz. Avrupa Birliği'nde (AB) terör örgütü olarak listeleniyor ve son yıllarda İsveç tarafından da böyle kabul ediliyor" dedi. - BRÜKSEL
İhlas Haber Ajansı / Politika