Son dakika haberleri! İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, "PKK hakkındaki görüşlerimizde çok netiz. Avrupa Birliği'nde (AB) terör örgütü olarak listeleniyor ve son... Son dakika haberleri: İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, "PKK hakkındaki görüşlerimizde çok netiz. Avrupa Birliği'nde (AB) terör örgütü olarak listeleniyor ve son yıllarda İsveç tarafından da böyle kabul ediliyor" dedi. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, "PKK hakkındaki görüşlerimizde çok netiz. Avrupa Birliği'nde (AB) terör örgütü olarak listeleniyor ve son yıllarda İsveç tarafından da böyle kabul ediliyor" dedi. - BRÜKSEL İhlas Haber Ajansı / Politika Avrupa Birliği İsveç PKK Politika Haberler Son Dakika

Haberler ›› Politika ›› Son dakika haberleri! İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, 'PKK hakkındaki görüşlerimizde çok netiz. Avrupa Birliği'nde (AB) terör örgütü olarak listeleniyor ve son... - Haberler

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