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Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu: "Kahraman Türk Polis Teşkilatı da, biz de bu teröriste vereceğiniz cevabı bekliyoruz. Trollükle bu işler olmaz Kılıçdaroğlu"

İhlas Haber Ajansı - Oğuzhan Halil Özbek - Politika
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Son dakika politika haberine göre İçişleri Bakanı Soylu: "Kahraman Türk Polis Teşkilatı da, biz de bu teröriste vereceğiniz cevabı bekliyoruz.

İçişleri Bakanı Soylu: "Kahraman Türk Polis Teşkilatı da, biz de bu teröriste vereceğiniz cevabı bekliyoruz. Trollükle bu işler olmaz Kılıçdaroğlu"

ANKARA CHP Milletvekili Alican Önlü'nün polise saldırdığı görüntülere yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kahraman Türk Polis Teşkilatı da biz de bu teröriste vereceğiniz cevabı bekliyoruz. Trollükle bu işler olmaz Kılıçdaroğlu" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından, CHP Milletvekili Alican Önlü'nün polise saldırdığı görüntüleri paylaşarak, "Sayın Kılıçdaroğlu; Terörist Mv. Alican Önlü'nün, terörist cenazesine katılmasını önlemek isteyen Polise saldırısına siz ve arkadaşlarınız ses çıkarmadınız. Kahraman Türk Polis Teşkilatı da biz de bu teröriste vereceğiniz cevabı bekliyoruz. Trollükle bu işler olmaz Kılıçdaroğlu" ifadelerine yer verdi.

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu, Polis, Türk, Politika, Haberler

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