Son dakika haberleri: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Ukrayna'nın Mariupol şehrinden tahliyeler için Türkiye ve Yunanistan birlikte çalışıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

Son dakika haber... Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna'da ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışı tesis edecek anlaşma konusunda...