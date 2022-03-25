Son dakika haberleri: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Ukrayna'nın Mariupol şehrinden tahliyeler için Türkiye ve Yunanistan birlikte çalışıyor" dedi.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Gelen son dakika haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Ukrayna'nın Mariupol şehrinden tahliyeler için Türkiye ve Yunanistan birlikte çalışıyor" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, " Ukrayna'nın Mariupol şehrinden tahliyeler için Türkiye ve Yunanistan birlikte çalışıyor" dedi. - PARİS
İhlas Haber Ajansı / Politika