Son dakika haberleri: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Ukrayna'nın Mariupol şehrinden tahliyeler için Türkiye ve Yunanistan birlikte çalışıyor" dedi. - Haberler

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Son dakika haberleri: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Ukrayna'nın Mariupol şehrinden tahliyeler için Türkiye ve Yunanistan birlikte çalışıyor" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberleri: Fransa Cumhurbaşkanı Macron,

Gelen son dakika haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Ukrayna'nın Mariupol şehrinden tahliyeler için Türkiye ve Yunanistan birlikte çalışıyor" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, " Ukrayna'nın Mariupol şehrinden tahliyeler için Türkiye ve Yunanistan birlikte çalışıyor" dedi. - PARİS

İhlas Haber Ajansı / Politika

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