Son dakika haberleri... Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron NATO ve G7 toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, "Ukrayna'ya savunma silahları sağlanması konusunda...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron NATO ve G7 toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, " Ukrayna'ya savunma silahları sağlanması konusunda anlaştık" ifadelerini kullanarak, NATO'nun, Rusya'ya karşı savaşa girmeden Ukrayna'yı destekleme kararı aldığını açıkladı. - BRÜKSEL

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