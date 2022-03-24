Son dakika haberleri... Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron NATO ve G7 toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, "Ukrayna'ya savunma silahları sağlanması konusunda...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberi: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron NATO ve G7 toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, "Ukrayna'ya savunma silahları sağlanması konusunda anlaştık" ifadelerini kullanarak, NATO'nun, Rusya'ya karşı savaşa girmeden Ukrayna'yı destekleme kararı aldığını açıkladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron NATO ve G7 toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, " Ukrayna'ya savunma silahları sağlanması konusunda anlaştık" ifadelerini kullanarak, NATO'nun, Rusya'ya karşı savaşa girmeden Ukrayna'yı destekleme kararı aldığını açıkladı. - BRÜKSEL
İhlas Haber Ajansı / Politika