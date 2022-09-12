Son dakika haberleri! Eski Afyonkarahisar Milletvekili Toptaş için Meclis'te cenaze töreni Politika Haberleri Edinilen son dakika gelişmesine göre Vefat eden eski CHP Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş (73) için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Vefat eden eski CHP Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş (73) için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önündeki törene, Toptaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis bürokratları ve personeli katıldı. Toptaş'ın cenazesi, Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesi Ekinova Köyü Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Ekinova Köyü Mezarlığında toprağa verilecek. Politika Kaynak: AA / Aykut Yılmaz Milletvekili Karahisar Politika Haberler Son Dakika

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