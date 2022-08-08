Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Cuma günü başlayan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve İsrailli fanatik Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya... Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Cuma günü başlayan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve İsrailli fanatik Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya girme girişimleri kabul edilemez. Hiçbir gerekçe masum insanların, Ala Abdullah yavrumuz gibi 5 yaşındaki kız çocuklarının öldürülmesini maruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Cuma günü başlayan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve İsrailli fanatik Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya girme girişimleri kabul edilemez. Hiçbir gerekçe masum insanların, Ala Abdullah yavrumuz gibi 5 yaşındaki kız çocuklarının öldürülmesini maruz gösteremez." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Mevlüt Çavuşoğlu İsrail Gazze Aksa Politika Haberler Son Dakika

Haberler ›› Politika ›› Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Cuma günü başlayan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve İsrailli fanatik Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya... - Haberler

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