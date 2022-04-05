Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6-7 Nisan'da Brüksel'de gerçekleştirilecek olan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6-7 Nisan'da Brüksel'de gerçekleştirilecek olan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6-7 Nisan'da Brüksel'de gerçekleştirilecek olan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak. Bakan Çavuşoğlu, toplantı dolayısıyla bazı mevkidaşlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirecek. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika