Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Son FETÖ'cüye kadar bu hain teröristlerin kökünü kazıyacağız'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Nerede saklanırsa saklansın, kimlere ve hangi ülkeye güvenirse güvensin son FETÖ'cüye kadar bu hain teröristlerin kökünü kazıyacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Vakfı'nda düzenlenen "15 Temmuz Sonrası Türkiye" başlıklı sempozyuma katıldı. Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Siyasi hayatının her döneminde her türlü vesayetin karşısında sarsılmaz bir kale gibi duran Sayın Cumhurbaşkanımız; 'Biz bu dünyada milletin gücünün üzerinde bir güç görmedik, tanımadık, tanımıyoruz' dedi ve milletimizi onurlu bir mücadeleye davet etti. O gece sokağa çıkan her bir vatandaşımız 'bu hayasızca akın'ı durdurmak için gövdesini siper etmiş, her biri yürüyen istiklal marşına dönüşmüştür. 15 Temmuz gecesi meydanlarda, sokaklarda liderinin çağrısıyla şehadete koşan milyonlar vardı ve bu her kesimdendi. Cumhurbaşkanımız da hain darbe teşebbüsü süreci ve sonrasında milletimizle omuz omuzaydı, ilk andan itibaren darbeci hainlere karşı dimdik ayaktaydı. Milletvekillerimiz; FETÖ'cü teröristlerin ihanet saçan bombalarının hedefi olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizdeydi. Biz de Çankaya'da, o zamanki Başbakanlık'taydık. İlk andan itibaren kriz merkezini kurduk. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm kurumlarımız ve milletimizle birlikte sonuna kadar mücadele ettik" ifadelerini kullandı.

"(15 TEMMUZ) O GECE HAİN KALKIŞMAYI FIRSAT BİLİP GÜNEY SINIRIMIZA YIĞINAK YAPTILAR"

15 Temmuz gecesi her kesimden vatandaşın katılımı ile tarihi bir dayanışma tablosu sergilendiğini vurgulayan Oktay, "Şehitlerimizin aziz hatıralarını unutmadığımız gibi o gece "bekle gör" taktiği uygulayanları, kaçanları, televizyon başında kahvelerini yudumlayarak darbeyi seyredenleri de unutmadık. Onu da unutturmayacağız. Demokrasiden yana tavır almak yerine terörün sözcülüğünü yapanları da gördük. O gece hain kalkışmayı fırsat bilip güney sınırımıza yığınak yaptılar. Diyarbakır'da saldırıya hazırlandılar, bunları yaşadık. İçerde ve dışarda kasıtlı olarak yapılan yalan haberlere de hep birlikte şahit olduk. Milletimiz, kimin cesaretten kimin esaretten yana olduğunu çok net görmüş anlamıştır. İşte 15 Temmuz sonrası siyaseti, güvenlik konularını ve dış politikayı şekillendiren bu gerçek olmuştur" şeklinde konuştu.

"100'ÜN ÜZERİNDE FETÖ ÜYESİ SAKLANDIKLARI ÜLKELERDEN TÜRKİYE'YE GETİRİLEREK ADALETE TESLİM EDİLMİŞTİR"

FETÖ terör örgütünün mahrem yapılanmalarına yönelik operasyonlar ile örgüt kadrolarına ağır darbe vurulduğunun altını çizen Oktay, "Güvenlik güçlerimizin ve istihbarat teşkilatımızın titiz çalışmaları ile kendini gizleyen kripto FETÖ'cülerin önemli bir kısmı belirlenerek, kamu bünyesinden ayıklanmıştır. 100'ün üzerinde FETÖ üyesi saklandıkları ülkelerden Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edilmiştir. Silahlı Kuvvetlerimizin ve kurumlarımızın içine sızmış örgüt mensuplarının temizlenmesiyle birlikte, yurt içinde ve yurtdışında art arda büyük başarılar kazanılmıştır. Suriye, Libya, Azerbaycan-Karabağ, Doğu Akdeniz ve Rusya-Ukrayna krizi gibi birçok alanda stratejik kazanımlar sağlanmıştır" açıklamasında bulundu.

"SON FETÖ'CÜYE KADAR BU HAİN TERÖRİSTLERİN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ"

FETÖ ile mücadelenin şu ana kadar olduğu gibi şu andan sonra da artarak kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Oktay, "20 ülkede 234 FETÖ iltisaklı okul kapatılıp Maarif Vakfımıza devredilmiştir. Nerede saklanırsa saklansın, kimlere ve hangi ülkeye güvenirse güvensin son FETÖ'cüye kadar bu hain teröristlerin kökünü kazıyacağız. PKK ile mücadelede hem Suriye, hem Irak'ın kuzeyinin terörden arındırılması ve güvenliği için adım atmaktan da çekinmiyoruz. Mücadelemizi terörü ülkemiz, bölgemiz ve tüm insanlık için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarana kadar; sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

"NE YAZIK Kİ ÜLKEMİZDE TERÖR ÖRGÜTLERİYLE KOL KOLA GİRMİŞ BİR MUHALEFET YAPISI VAR"

Mücadelelerinin sadece terör örgütleriyle değil, aynı zamanda terörün içerde ve dışardaki uzantılarına yönelik olduğunu vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki ülkemizde terör örgütleriyle kol kola girmiş bir muhalefet yapısı var. Onun için Cumhurbaşkanımız net bir şekilde ifade etti. 'Bizim mücadelemiz sizinle değil, sizin ipinizi elinde tutanlarla' dedi. Bir gün biri gazi meclisimizde bu örgüt üyelerinin ailelerini ağırlıyor, ertesi gün bir diğeri çıkıp FETÖ'cülere af vaadinde bulunuyor. 6+1'lik masanın kapalı kapılar ardında yaptıkları pazarlıklar, bu örgütlerin kuklacıları ile kurdukları tezgahlar da cabası. Teröre terör, teröriste terörist diyemeyenleri bu millet görüyor. Bu millet, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun televizyonun karşısında kahvesini yudumladığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise milletin istikbali için ölümüne mücadele verdiğini çok iyi biliyor. 15 Temmuz'da zuhur eden yiğitlik ve dayanışma ruhu, terörle arasına mesafe koyamayanları içinde tutmaz! Yüzlerine hangi maskeyi takarlarsa taksınlar, gizli ittifaklarını hangi kılıfa koyarlarsa koysunlar milletimizi kandıramazlar. Ekmeğini yediği toprağa ihanet eden hainler ve bu hainlerin maşaları, milletimizin teveccühünü asla kazanamayacaklardır."

"HER TÜRLÜ SALDIRI KARŞISINDA MİLLETİMİZLE DİMDİK AYAKTA KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

FETÖ ve benzeri örgütler ile mücadelenin devamlılığına vurgu yapan Oktay, "Hain FETÖ başta olmak üzere milli duruşun karşısında yer alan örgüt ve yapılarla irtibatlı ve iltisaklı herkesi buradan bir kez daha uyarıyorum. Darbeler, vesayetler devri bitmiştir. Güvendiğiniz dağlara kar yağalı çok oldu. Rotanızı milletten yana, ülkemizin çıkarlarından yana çevirmekten başka yolunuz yok. Aksi bir çizgi izleyenler milletin vicdanında sonsuza dek mahkum olacaktır. Biz, üzerimize ister 15 Temmuz gibi, 12 Eylül gibi silahla, ihanetle gelsinler, ister 28 Şubat gibi post-modern darbelerle, maskelerle gelsinler, ister taşeron örgütlerle gelsinler her türlü saldırı karşısında milletimizle dimdik ayakta kalmaya devam edeceğiz. Allah bu millete bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın" dedi.

(Utku Şimşek - Cem Geçim - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika