Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Gaziantep-Nizip yolunda yaşanan kazaya müdahale ederken görevleri başında hayatlarını kaybeden fedakar, cefakar...
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Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Gaziantep-Nizip yolunda yaşanan kazaya müdahale ederken görevleri başında hayatlarını kaybeden fedakar, cefakar sağlık ve itfaiye personelimiz ile gazeteci kardeşlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Gaziantep-Nizip yolunda yaşanan kazaya müdahale ederken görevleri başında hayatlarını kaybeden fedakar, cefakar sağlık ve itfaiye personelimiz ile gazeteci kardeşlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağolsun." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika