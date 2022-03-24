Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'nın Rusya'nın Kırım ve Donbass'a yönelik taleplerine sıcak bakmadığını ifade etti.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'nın Rusya'nın Kırım ve Donbass'a yönelik taleplerine sıcak bakmadığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'nın Rusya'nın Kırım ve Donbass'a yönelik taleplerine sıcak bakmadığını ifade etti. - BRÜKSEL
İhlas Haber Ajansı / Politika