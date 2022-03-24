Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'nın Rusya'nın Kırım ve Donbass'a yönelik taleplerine sıcak bakmadığını ifade etti. - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'nın Rusya'nın Kırım ve Donbass'a yönelik taleplerine sıcak bakmadığını ifade etti.

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'nın Rusya'nın Kırım ve Donbass'a yönelik taleplerine sıcak bakmadığını ifade etti.

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'nın Rusya'nın Kırım ve Donbass'a yönelik taleplerine sıcak bakmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'nın Rusya'nın Kırım ve Donbass'a yönelik taleplerine sıcak bakmadığını ifade etti. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

title