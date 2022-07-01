Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO görüşmelerinde ifade ettiğim gibi Türkiye teröre mücadelede hakkının ödenmesi gereken bir ülkedir. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO görüşmelerinde ifade ettiğim gibi Türkiye teröre mücadelede hakkının ödenmesi gereken bir ülkedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO görüşmelerinde ifade ettiğim gibi Türkiye teröre mücadelede hakkının ödenmesi gereken bir ülkedir. Son dönemde NATO içindeki bazı ülkelerin Türkiye'nin terörle mücadelesine yeterince destek vermediği açıktır" dedi. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Politika Haberler Son Dakika

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