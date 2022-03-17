Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleridir. Durmuyoruz, yatırımları yaparken özellikle zaman oluyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleridir. Durmuyoruz, yatırımları yaparken özellikle zaman oluyor"

-"Biz Türkiye'yi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı hedeflerine ulaştırmanın peşindeyiz. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi haline getirerek asırlık özlemlere kavuşturma taahhüdünü veriyoruz"

-"Dünyanın en önemli köprülerinden biri olacak, hatta 1 numarası diyebileceğimiz bir köprüyü inşa ettik"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıda döviz kurundaki, faizlerdeki ve enflasyondaki dalgalanmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.