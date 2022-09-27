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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm kalbimizle barış ve huzur istiyoruz"

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tüm kalbimizle barış ve huzur istiyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör yuvaları başlarına yıkıldıkça terör örgütü mensupları kimi ülkelerde alenen kendilerine kamplar kuruyor"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ege ve Akdeniz'in ne insan kanıyla ne gözyaşıyla ne de husumetlerle kirletilmesini asla tasvip etmiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör yuvaları başlarına yıkıldıkça terör örgütü mensupları kimi ülkelerde alenen kendilerine kamplar kuruyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ege ve Akdeniz'in ne insan kanıyla ne gözyaşıyla ne de husumetlerle kirletilmesini asla tasvip etmiyoruz. Tüm kalbimizle barış ve huzur istiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı Trakya ve adalara yığılan silahlar bizim için anlam ifade etmez çünkü gücümüz bunların çok ötesinde ama bunun gizli işgal anlamına geldiğini hatırlatırız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz halihazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biridir."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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