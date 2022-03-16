Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristlerin tepelerine biniyor, inlerini başlarına geçiriyoruz" - Haberler

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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristlerin tepelerine biniyor, inlerini başlarına geçiriyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristlerin tepelerine biniyor, inlerini başlarına geçiriyoruz" -"Dünya harp tarihini yeniden yazan yerli ve milli İHA'larla Suriye'deki, Irak'taki terör baronlarına nefes aldırmıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristlerin tepelerine biniyor, inlerini başlarına geçiriyoruz"

-"Dünya harp tarihini yeniden yazan yerli ve milli İHA'larla Suriye'deki, Irak'taki terör baronlarına nefes aldırmıyoruz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız"

-"Kandan ve gözyaşından beslenen bu cinayet şebekesinin ülkemizin şahlanışını engellemesine izin vermedik. Onlar tehdit ettiler, biz tek bir adım dahi geri adım atmadık. Onlar yıktılar, biz hep daha güzelini, sağlamını inşa ettik"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katıldı.

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlerin tepelerine biniyor, inlerini başlarına geçiriyoruz

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlerin tepelerine biniyor, inlerini başlarına geçiriyoruz

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlerin tepelerine biniyor, inlerini başlarına geçiriyoruz

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan, İhlas Haber Ajansı, Milli, Irak, Politika, Haberler

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