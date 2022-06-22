Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan prensi Selman'a Ankara'yı tanıttı
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Prensi Selman'a Ankara'yı tanıttıANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yemek sonrası külliye balkonundan Ankara'yı tanıttı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Prensi Selman'a Ankara'yı tanıttı
ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yemek sonrası külliye balkonundan Ankara'yı tanıttı.
İhlas Haber Ajansı / Politika