Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Sayın Putin ve Zelenskiy ile sürdürdüğümüz telefon trafiğinin olumlu istikamette seyrettiğini... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Sayın Putin ve Zelenskiy ile sürdürdüğümüz telefon trafiğinin olumlu istikamette seyrettiğini...

AA - Mehmet Tosun - Politika
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Sayın Putin ve Zelenskiy ile sürdürdüğümüz telefon trafiğinin olumlu istikamette seyrettiğini söyleyebilirim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna savaşı) Sayın Putin ve Zelenskiy ile sürdürdüğümüz telefon trafiğinin olumlu istikamette seyrettiğini söyleyebilirim."

AA / Mehmet Tosun - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

title