Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Sayın Putin ve Zelenskiy ile sürdürdüğümüz telefon trafiğinin olumlu istikamette seyrettiğini...
AA - Mehmet Tosun - Politika
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Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Sayın Putin ve Zelenskiy ile sürdürdüğümüz telefon trafiğinin olumlu istikamette seyrettiğini söyleyebilirim."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna savaşı) Sayın Putin ve Zelenskiy ile sürdürdüğümüz telefon trafiğinin olumlu istikamette seyrettiğini söyleyebilirim."
Boğazlarımızda görülen mayınların Türkiye'ye karşı kasıtlı olarak bırakıldığını düşünüyor musunuz? #Mayın | #Türkiye | #Rusya— Haberler (@Haberler) March 28, 2022
AA / Mehmet Tosun - Politika