Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pençe-Kilit harekatı ile amacımız hem Irak topraklarını terör örgütünün tasallutundan arındırmak hem de ülkemizin sınır...
AA - Aynur Asgarli - Politika
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Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pençe-Kilit harekatı ile amacımız hem Irak topraklarını terör örgütünün tasallutundan arındırmak hem de ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pençe-Kilit harekatı ile amacımız hem Irak topraklarını terör örgütünün tasallutundan arındırmak hem de ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almaktır"
AA / Aynur Asgarli - Politika