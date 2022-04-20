Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pençe-Kilit harekatı ile amacımız hem Irak topraklarını terör örgütünün tasallutundan arındırmak hem de ülkemizin sınır... - Haberler

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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pençe-Kilit harekatı ile amacımız hem Irak topraklarını terör örgütünün tasallutundan arındırmak hem de ülkemizin sınır...

AA - Aynur Asgarli - Politika
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Pençe-Kilit harekatı ile amacımız hem Irak topraklarını terör örgütünün tasallutundan arındırmak hem de ülkemizin sınır...

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pençe-Kilit harekatı ile amacımız hem Irak topraklarını terör örgütünün tasallutundan arındırmak hem de ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pençe-Kilit harekatı ile amacımız hem Irak topraklarını terör örgütünün tasallutundan arındırmak hem de ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almaktır"

AA / Aynur Asgarli - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Terör, Irak, Politika, Haberler

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