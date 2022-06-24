Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınını çıkardığı iddia edilen kişi) Diyorum ki ucu nereye dayanıyor, idama mı, idam olmalı. Bu tartışılmalı ve... - Haberler

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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınını çıkardığı iddia edilen kişi) Diyorum ki ucu nereye dayanıyor, idama mı, idam olmalı. Bu tartışılmalı ve...

AA - Ferdi Türkten - Politika
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Orman yangınını çıkardığı iddia edilen kişi) Diyorum ki ucu nereye dayanıyor, idama mı, idam olmalı. Bu tartışılmalı ve...

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınını çıkardığı iddia edilen kişi) Diyorum ki ucu nereye dayanıyor, idama mı, idam olmalı. Bu tartışılmalı ve bunun üzerinde etraflıca durmalıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınını çıkardığı iddia edilen kişi) Diyorum ki ucu nereye dayanıyor, idama mı, idam olmalı. Bu tartışılmalı ve bunun üzerinde etraflıca durmalıyız"

AA / Ferdi Türkten - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler Son Dakika

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