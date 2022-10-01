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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimse Türkiye'nin ufkunu 780 bin kilometrekareye hapsedemez"

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hiç kimse Türkiye'nin ufkunu 780 bin kilometrekareye hapsedemez'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimse Türkiye'nin ufkunu 780 bin kilometrekareye hapsedemez" "Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG'un Gemlik'teki fabrikasını 29 Ekim'de açıyor, seri üretimi başlatıyoruz" -"Milletimizin yapı taşı olan aile kurumumuzu ifsada dönük kasıtlı saldırıların farkındayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimse Türkiye'nin ufkunu 780 bin kilometrekareye hapsedemez"

"Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG'un Gemlik'teki fabrikasını 29 Ekim'de açıyor, seri üretimi başlatıyoruz"

-"Milletimizin yapı taşı olan aile kurumumuzu ifsada dönük kasıtlı saldırıların farkındayız. Bu sinsi faaliyetlere karşı, maddi ve manevi tüm boyutlarıyla aile yapımızı korumakta kararlıyız"

-"Suriye'de sınır ötesi harekatlarımızın başladığı günden bugüne, oluşturduğumuz güvenli bölgelere, yaklaşık 526 bin gönüllü geri dönüş oldu"

-"Son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız ulaştırma hizmetlerinde, hepsini saymıyorum, bunların arasında Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale köprüsü var"

-"TOKİ eliyle 1 milyon 170 bin konut ürettik, 3 milyon konutun da dönüşümünü gerçekleştirdik. Yapacaklarımızı söylemiyorum, bunlar yaptıklarımız"

-"12 milyon vatandaşımızı yeni ve güvenli konutlara kavuşturduk"

-"Yeni konut projesine hemen başlıyoruz. Konut amaçlı arsa üretimini 1 milyona çıkartacağız"

-"Savunma Sanayiinde güçlü bir altyapı kurduk. Dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik"

-"Sinop'la ilgili mutabakatı sağlarsak 2. nükleer santral Sinop'ta kurulacak"

-"Uluslararası planda fikirlerine başvurulan, önerileri dikkate alınan bir diplomatik güç haline geldik"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama yılı açılış programında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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