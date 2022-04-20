Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail ile siyasi-ekonomik ilişkilerimiz için attığımız adımlar başka, Kudüs davası başkadır" - Haberler

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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail ile siyasi-ekonomik ilişkilerimiz için attığımız adımlar başka, Kudüs davası başkadır"

AA - Ertuğrul Subaşı - Politika
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İsrail ile siyasi-ekonomik ilişkilerimiz için attığımız adımlar başka, Kudüs davası başkadır'

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail ile siyasi-ekonomik ilişkilerimiz için attığımız adımlar başka, Kudüs davası başkadır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail ile siyasi-ekonomik ilişkilerimiz için attığımız adımlar başka, Kudüs davası başkadır"

AA / Ertuğrul Subaşı - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, İsrail, Kudüs, Politika, Haberler

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