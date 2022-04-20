Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail ile siyasi-ekonomik ilişkilerimiz için attığımız adımlar başka, Kudüs davası başkadır"
AA - Ertuğrul Subaşı - Politika
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Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail ile siyasi-ekonomik ilişkilerimiz için attığımız adımlar başka, Kudüs davası başkadır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail ile siyasi-ekonomik ilişkilerimiz için attığımız adımlar başka, Kudüs davası başkadır"
AA / Ertuğrul Subaşı - Politika