Haber : Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan indirim müjdesi: "Büyük baş hayvanlarda da %30-35 gibi bir indirimle satışa başlayacağız" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan indirim müjdesi: "Büyük baş hayvanlarda da %30-35 gibi bir indirimle satışa başlayacağız"

 - Güncelleme:

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan indirim müjdesi: "Büyük baş hayvanlarda da %30-35 gibi bir indirimle satışa başlayacağız" "Hidroelektrik üretim kapasitemizi 2 buçuk kat arttırarak 110 milyar kilovatsaate çıkardık" -"Türkiye gibi kaynakları sınırlı bir ülke için sudan elektrik üretimi sayesinde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan indirim müjdesi: "Büyük baş hayvanlarda da %30-35 gibi bir indirimle satışa başlayacağız"

"Hidroelektrik üretim kapasitemizi 2 buçuk kat arttırarak 110 milyar kilovatsaate çıkardık"

-"Türkiye gibi kaynakları sınırlı bir ülke için sudan elektrik üretimi sayesinde yurt içinde kalan paranın kalkınma planlarında kullanılması önemlidir"

"Ülkemizin en büyük kalkınma projesi GAP'ı hızlandırdık. GAP'ın en büyük adımlarından biri olan 8 barajdan oluşan Silvan Projesini de süratle tamamlayacağız"

" Sulama ve içme suyu olarak kullanılanlarla beraber baraj sayımız 930'u bulmuştur"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSİ Tarafından yapımı tamamlanan 34 'Hidroelektrik Santrali'nin açılış töreninde konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Togo Cumhuriyeti Türkiye Politika Haberler Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title