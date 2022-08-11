Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan indirim müjdesi: "Büyük baş hayvanlarda da %30-35 gibi bir indirimle satışa başlayacağız"

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan indirim müjdesi: "Büyük baş hayvanlarda da %30-35 gibi bir indirimle satışa başlayacağız" "Hidroelektrik üretim kapasitemizi 2 buçuk kat arttırarak 110 milyar kilovatsaate çıkardık" -"Türkiye gibi kaynakları sınırlı bir ülke için sudan elektrik üretimi sayesinde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan indirim müjdesi: "Büyük baş hayvanlarda da %30-35 gibi bir indirimle satışa başlayacağız"

"Hidroelektrik üretim kapasitemizi 2 buçuk kat arttırarak 110 milyar kilovatsaate çıkardık"

-"Türkiye gibi kaynakları sınırlı bir ülke için sudan elektrik üretimi sayesinde yurt içinde kalan paranın kalkınma planlarında kullanılması önemlidir"

"Ülkemizin en büyük kalkınma projesi GAP'ı hızlandırdık. GAP'ın en büyük adımlarından biri olan 8 barajdan oluşan Silvan Projesini de süratle tamamlayacağız"

" Sulama ve içme suyu olarak kullanılanlarla beraber baraj sayımız 930'u bulmuştur"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSİ Tarafından yapımı tamamlanan 34 'Hidroelektrik Santrali'nin açılış töreninde konuştu.