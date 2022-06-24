Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer'de çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi. Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer'de çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer'de çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi. AA / Ferdi Türkten - Politika Recep Tayyip Erdoğan Fethiye Politika Haberler Son Dakika

Haberler ›› Politika ›› Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer'de çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi. - Haberler

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