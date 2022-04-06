Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arkadaşlarımız dün Filipinler'e Atak helikopteri teslimi için gitti. Düşünün şimdi biz helikopter ihraç eder hale geldik." - Haberler

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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arkadaşlarımız dün Filipinler'e Atak helikopteri teslimi için gitti. Düşünün şimdi biz helikopter ihraç eder hale geldik."

AA - Barış Gündoğan - Politika
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Arkadaşlarımız dün Filipinler'e Atak helikopteri teslimi için gitti. Düşünün şimdi biz helikopter ihraç eder hale geldik.'

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arkadaşlarımız dün Filipinler'e Atak helikopteri teslimi için gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arkadaşlarımız dün Filipinler'e Atak helikopteri teslimi için gitti. Düşünün şimdi biz helikopter ihraç eder hale geldik."

AA / Barış Gündoğan - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Filipinler, Atak, Politika, Haberler

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