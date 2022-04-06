Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arkadaşlarımız dün Filipinler'e Atak helikopteri teslimi için gitti. Düşünün şimdi biz helikopter ihraç eder hale geldik."
AA - Barış Gündoğan - Politika
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arkadaşlarımız dün Filipinler'e Atak helikopteri teslimi için gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arkadaşlarımız dün Filipinler'e Atak helikopteri teslimi için gitti. Düşünün şimdi biz helikopter ihraç eder hale geldik."
Sizce #CHP 'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?— Haberler (@Haberler) April 4, 2022
AA / Barış Gündoğan - Politika