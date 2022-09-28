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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika'nın Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırmasının ne içerik ne zamanlama bakımından izahı yoktur.

Politika Haberleri

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Amerika'nın Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırmasının ne içerik ne zamanlama bakımından izahı yoktur.

Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika'nın Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırmasının ne içerik ne zamanlama bakımından izahı yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika'nın Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırmasının ne içerik ne zamanlama bakımından izahı yoktur. Rum Yunan ikilisinin Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarı tehdit eden adımlarını görmezden gelen hatta teşvik eden Amerika, bu adımıyla adada silahlanma yarışına yol açacaktır. Biz de Kuzey Kıbrıs'ta ne gerekiyorsa bu adımları attık." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Güney Kıbrıs Politika Haberler Son Dakika

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