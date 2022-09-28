Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: (ABD'nin GKRY'ye silah ambargosunu kaldırması) Bu son adımın cevapsız kalmayacağını, Kıbrıs Türklerinin güvenliği için her... Politika Haberleri Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: (ABD'nin GKRY'ye silah ambargosunu kaldırması) Bu son adımın cevapsız kalmayacağını, Kıbrıs Türklerinin güvenliği için her tedbirin alınacağını herkes bilmeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan: (ABD'nin GKRY'ye silah ambargosunu kaldırması) Bu son adımın cevapsız kalmayacağını, Kıbrıs Türklerinin güvenliği için her tedbirin alınacağını herkes bilmeli Politika Kaynak: AA / Ferdi Türkten Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs Politika Haberler Son Dakika

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