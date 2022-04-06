Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(6 muhalefet partisi) Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesinde dışarıya karşı renk vermeseler de arka planda saç saça baş başa...
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(6 muhalefet partisi) Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesinde dışarıya karşı renk vermeseler de arka planda saç saça baş başa bir kavga yaşandığı anlaşılıyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(6 muhalefet partisi) Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesinde dışarıya karşı renk vermeseler de arka planda saç saça baş başa bir kavga yaşandığı anlaşılıyor"
Sizce #CHP 'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?— Haberler (@Haberler) April 4, 2022
AA / Aylin Dal - Politika