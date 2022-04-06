Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(6 muhalefet partisi) Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesinde dışarıya karşı renk vermeseler de arka planda saç saça baş başa... - Haberler

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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(6 muhalefet partisi) Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesinde dışarıya karşı renk vermeseler de arka planda saç saça baş başa...

AA - Aylin Dal - Politika
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(6 muhalefet partisi) Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesinde dışarıya karşı renk vermeseler de arka planda saç saça baş başa...

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(6 muhalefet partisi) Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesinde dışarıya karşı renk vermeseler de arka planda saç saça baş başa bir kavga yaşandığı anlaşılıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(6 muhalefet partisi) Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesinde dışarıya karşı renk vermeseler de arka planda saç saça baş başa bir kavga yaşandığı anlaşılıyor"

AA / Aylin Dal - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Muhalefet, kavga, Politika, Haberler

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