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Son dakika haberleri | Çin Tayvan'ın karşı kıyılarında askeri tatbikat yapacak

Politika Haberleri

Son dakika haberleri | Çin Tayvan'ın karşı kıyılarında askeri tatbikat yapacak

Son dakika haberler... Çin ordusunun Tayvan'ın karşı kıyılarında gerçek mühimmatların kullanılacağı 2 günlük askeri tatbikat yapacağı belirtildi.

Çin ordusunun Tayvan'ın karşı kıyılarında gerçek mühimmatların kullanılacağı 2 günlük askeri tatbikat yapacağı belirtildi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2-3 Ağustos'ta Tayvan'ı ziyaret etmesinin ardından bölgede askeri hareketliliğini arttıran Çin, yeni bir tatbikata başlayacağını duyurdu. Tayvan'ın karşısındaki Fujian eyaleti kıyılarında 26-27 Ağustos tarihlerinde yapılacak tatbikatta gerçek mühimmatların kullanılacağı belirtildi.

Çin Deniz Güvenliği İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, iki gün boyunca yerel saatle 06.00 ve 21.00 arasında Fujian'a bağlı Putian ve Fuqing şehirlerinde tatbikatlar yapılacak. Tatbikat süresince gemilerin belirtilen bölgelere girmesi yasaklanacak.

Çin, Tayvan'ı çevreleyen sularda balistik füze denemeleri de dahil olmak üzere geniş çaplı askeri manevralar başlatmış, savaş uçakları Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Sahası'na sık sık tacizde bulunmuştu. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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