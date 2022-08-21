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Son dakika haberleri | Çin'in 17 savaş uçağı ve 5 savaş gemisi Tayvan çevresinde görüldü

Son dakika haberleri | Çin'in 17 savaş uçağı ve 5 savaş gemisi Tayvan çevresinde görüldü

Politika Haberleri

Gelen son dakika haberine göre Tayvan Milli Savunma Bakanlığı (MND), dün Çin'in Doğu bölgesinden havalanan 17 savaş uçağı ve 5 savaş gemisinin Tayvan'ın Hava Tanımlama Sahasına (ADIZ) girdiğini açıkladı.

Tayvan Milli Savunma Bakanlığı (MND), dün Çin'in Doğu bölgesinden havalanan 17 savaş uçağı ve 5 savaş gemisinin Tayvan'ın Hava Tanımlama Sahasına (ADIZ) girdiğini açıkladı. Savaş uçaklarından 7'sinin Orta Sınır olarak adlandırılan kritik bölgeyi geçtikleri öğrenildi.

ABD'li siyasilerin Tayvan ziyaretlerinin ardından başlayan Çin-Tayvan krizi nedeniyle, Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (PLA) ait askeri birlikler Tayvan çevresinde hareketliliğe devam ediyor. Tayvan Milli Savunma Bakanlığı (MND), dün Çin'in Doğu bölgesinden havalanan 17 savaş uçağı ve 5 savaş gemisinin Tayvan'ın Hava Tanımlama Sahasına (ADIZ) tacizde bulunduğunu açıkladı. Savaş uçaklarından 7'sinin orta sınır diye adlandırılan kritik bölgeyi geçtikleri öğrenildi.

Tayvan tarafından yapılan resmi açıklamada, Çin'in Orta Sınır olarak adlandırılan kritik bölgeyi geçtiği uçakların, 2 Xi'an JH-7 avcı-bombardıman uçağı, 2 Sukhoi Su-30 avcı uçağı, 2 Shenyang J-11 jeti ve 1 Shaanxi Y-8 ASW denizaltı savar uçağı olduğu belirtildi.

Tayvan Milli Savunma Bakanlığı (MND), Çin ordusunun faaliyetlerini izlemek ve yanıt vermek için Savaş Hava Devriyeleri (CAP), Donanma Gemileri ve Hava Savunma Füze Sistemlerini görevlendirdiğini ve aynı zamanda radyo uyarıları yayınladıklarını söyledi.

Ağustos ayı içerisinde Çin'in Tayvan Hava Tanımlama Sahasına yapmış olduğu taciz sayısının 200'ün üzerine çıkmasının ardından bu yılın en yüksek sayısına ulaşarak rekor kırdı. - TAİPEİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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